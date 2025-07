Carceri: con Piano straordinario finalmente certezza della pena

“Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo varato un piano straordinario di interventi che ci farà avere, con opere in cantiere già oggi e con il termine dei lavori al 2027, circa 10mila nuovi posti detentivi, con un

investimento complessivo di oltre 750 milioni di euro. E stiamo lavorando per aggiungere altri 5mila posti in modo da colmare l’intero divario che c’è fra presenze e posti disponibili”. Così la premier Giorgia Meloni in un video, parlando del piano carceri. “In altre parole – aggiunge -, prima si adeguavano i reati al numero di posti disponibili nelle carceri mentre noi riteniamo viceversa che uno Stato giusto debba adeguare la

capienza delle carceri al numero di persone che devono scontare una pena. Quindi finalmente certezza della pena”.

“La giornata di oggi segna una svolta storica per la giustizia italiana. Oltre alla separazione delle carriere passata al Senato, il Consiglio dei ministri ha approvato altri tre provvedimenti fondamentali per restituire dignità alla giustizia italiana: un nuovo piano carceri da oltre 750 milioni per recuperare 10mila posti detentivi; una riforma liberale per garantire la disintossicazione e la rieducazione dei tossicodipendenti; una legge delega per ridisegnare una geografia giudiziaria più vicina alle esigenze dei territori e dei cittadini. Tutte misure epocali che aggrediscono alla radice i problemi atavici della giustizia italiana!

Con i provvedimenti di oggi, raccogliamo i frutti di due anni e mezzo di duro lavoro del governo Meloni, mille giorni al servizio degli italiani che hanno chiesto discontinuità rispetto al passato e cambiamento rispetto alle ricette stanche della sinistra giudiziaria. Siamo solo all’inizio: il bello deve ancora venire!”, afferma in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.