Carceri: da sinistra polemiche surreali per indebolire 41 bis

“Le parole di Delmastro nel presentare le vetture per il trasferimento di mafiosi e terroristi a regime di carcere duro hanno il chiarissimo significato di non dare tregua e fiato ai mafiosi al 41 bis e quindi alla criminalità organizzata nel suo complesso. La sinistra solleva polemiche surreali per cercare ancora una volta di inquinare il dibattito politico per indebolire la difesa del 41 bis da parte del governo Meloni. Siamo invece orgogliosi di non aver lasciato fiato alla criminalità organizzata, di non aver dato tregua ai mafiosi e di continuare a portare avanti una lotta alla mafia determinata e senza tentennamenti”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Comprendiamo che quando si parla di 41 bis e di lotta alla mafia dalle parti della sinistra ci sia un certo imbarazzo. È grazie a Fratelli d’Italia se c’è ancora l’ergastolo ostativo per i mafiosi. E questo perché noi alla mafia davvero non diamo respiro”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in Commissione Giustizia.