Carceri: ddl tossicodipendenze combatte sovraffollamento

“Con il voto alla Camera diventa legge la detenzione domiciliare di tossicodipendenti e alcol dipendenti che aderiscono ad un programma di recupero, in caso di condanna non superiore a otto anni. Si tratta di una riforma storica che permetterà a chi soffre di dipendenze di sottoporsi a programmi di trattamento e disintossicazione su base volontaria, così da scontare la pena al di fuori delle strutture penitenziarie.

Il provvedimento raggiunge due obiettivi: decongestionare gli istituti dal sovraffollamento e recuperare persone con condizione accertata di tossicodipendenza o alcol dipendenza che sono oltre un quarto dei detenuti totali. Mentre la sinistra si riempie la bocca con la rieducazione, il governo Meloni e Fratelli d’Italia la garantiscono con i fatti: attraverso politiche innovative offriamo un futuro a chi vuole redimersi e sconfiggere il mostro della dipendenza”. Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.