Carceri: inopportuna visita Lucano a Imam radicale, presentata interrogazione

“Apprendiamo dal Giornale che l’eurodeputato di Avs, Mimmo Lucano, è andato a trovare in carcere Ryad Albustanji, coinvolto nell’inchiesta Domino sui finanziamenti ad Hamas mascherati da beneficenza. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Sara Kelany e Francesco Filinilamisti della brigata Al Qassam ed era noto per i suoi sermoni inneggianti al martirio. Ebbene, per Mimmo Lucano e l’Associazione dei Palestinesi in Italia, già presieduta da un altro indagato eccellente della stessa inchiesta, Mohammed Hannoun, non sarebbero colpevoli di alcun reato e anzi denunciano con illazioni squalificanti e denigratorie presunti trattamenti degradanti e mancate cure nei confronti di questa persona. Per smentire questa propaganda irresponsabile abbiamo presentato una interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Siamo convinti che in Italia siano garantiti i diritti di ogni detenuto. Piuttosto Lucano si interroghi sull’opportunità per un rappresentante delle istituzioni europee di andare a braccetto con un Imam radicale che si fa fotografare imbracciando un lanciarazzi assieme ad un gruppo di miliziani islamisti armati fino ai denti”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Sara Kelany e Francesco Filini.