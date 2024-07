Carceri: previsto commissario straordinario edilizia penitenziaria

Approvato nel Dl carceri il commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. Il governo procede speditamente alla realizzazione del piano carceri per superare le emergenze e le criticità ricevute in eredità. Il sovraffollamento carcerario si supera con un imponente piano di edilizia penitenziaria e con la sua celere realizzazione, non con provvedimenti svuota carceri che costituiscono un colpo di spugna, erodono la certezza della pena e incrinano la sicurezza sociale.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.