Casa: emendamenti Ecr per garantire soluzioni abitative a giovani e lavoratori

“Mi sta particolarmente a cuore anche il tema della casa per i giovani. Non possiamo parlare seriamente di contrasto all’inverno demografico se non diamo ai nostri ragazzi la possibilità concreta di diventare adulti.

Una possibilità che passa anche dalla disponibilità di soluzioni abitative temporanee, accessibili, pensate per chi è in una fase di transizione: studenti, giovani coppie, lavoratori in mobilità. Ho chiesto con i miei emendamenti che questa esigenza fosse inserita con chiarezza, perché so cosa vuol dire affrontare tutto questo nella vita reale”.

Lo ha dichiarato Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/ECR, oggi in commissione REGI sulla relazione relativa al ruolo degli investimenti della politica di coesione nella risoluzione dell’attuale crisi abitativa.

“C’è poi un punto che spesso si dimentica, ma che ho voluto riportare nel dibattito: la legalità. Proteggere la proprietà privata non è ideologia, è giustizia. È un messaggio a chi investe, a chi affitta, a chi lavora onestamente per costruirsi qualcosa. Tollerare le occupazioni abusive significa minare la fiducia e alimentare l’insicurezza. Una vera politica abitativa deve tutelare chi rispetta le regole”, conclude Sberna.