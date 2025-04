Casa: grazie a governo Meloni l’occupazione abusiva è un reato

“Il governo Meloni è in prima linea anche sul problema casa, e più precisamente sull’annosa questione dell’occupazione abusiva di immobili. Con l’ultimo decreto legge in materia di sicurezza, viene finalmente introdotto il reato di occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui, con il quale si introduce la procedibilità d’ufficio, oltre all’aumento delle pene, e si pone finalmente rimedio ad un problema di valenza sociale che interviene soprattutto a difesa dei più fragili e titolari di un’abitazione esclusiva. Siamo convinti, a dispetto di chi è stato eletto all’Europarlamento ed inneggia all’illegalità, che questa sia una norma di giustizia per fare fronte a chi intende istituzionalizzare il disordine”.

Lo dichiara in aula nel corso del question time il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.