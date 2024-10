Casa: la Commissione affronti l’emergenza abitativa con un approccio più flessibile

“Molte famiglie devono far fronte a costi eccessivi per gli alloggi, che costituiscono la principale spesa a scapito di altri bisogni essenziali”, ha dichiarato in Plenaria oggi la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputato di fratelli d’Italia-Ecr, Antonella Sberna in occasione della dichiarazione della Commissione in merito al garantire alloggi sostenibili, dignitosi e convenienti in Europa, incoraggiando gli investimenti, la proprietà privata e i programmi di edilizia pubblica. “A ciò si aggiunge, soprattutto in Italia, il problema dell’occupazione abusiva delle abitazioni.

Al momento sia il Regolamento 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili ad esempio al Fondo europeo di sviluppo regionale non sostengono gli investimenti nell’edilizia abitativa a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili. Ritengo quindi che la Commissione europea debba rivedere questo approccio prevedendo maggiore flessibilità nel finanziamento di ristrutturazioni o costruzioni di nuovi alloggi di edilizia popolare”.

Sullo stesso tema è intervenuto in Aula l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR e membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia Giovanni Crosetto: “Il settore dell’edilizia residenziale sta attraversando un aumento generalizzato dei costi. Per investire seriamente sull’efficienza energetica degli edifici a livello europeo bisogna però prendere in considerazione l’emissione di nuovo debito comune, battendoci affinché si tenga conto delle peculiarità italiane, come le caratteristiche architettoniche dei nostri centri storici”.