Casa: Piano governo è legge, risposta concreta a emergenza abitativa

“Il Senato approva in via definitiva il Piano Casa: dalle parole ai fatti”. Lo annuncia sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Con l’approvazione definitiva del testo, il Piano Casa è legge. Nel provvedimento sono contenuti numerosi interventi per contrastare l’emergenza abitativa e il degrado urbano. Nei prossimi dieci anni sono infatti previsti 100.000 nuovi alloggi a prezzo calmierato, con priorità di accesso alle famiglie e ai giovani, con procedure più snelle per l’assegnazione. I 10 miliardi di euro di dotazione della legge serviranno anche a interventi di rigenerazione urbana senza consumo di territorio, alla ristrutturazione di alloggi popolari già esistenti e di patrimonio pubblico non utilizzato da convertire ad alloggi e semplificazione delle procedure urbanistiche.

La legge approvata oggi è uno degli interventi strutturali più importanti mai varati sul tema casa grazie al quale sarà possibile l’assegnazione di alloggi a chi ne ha diritto. Il Piano Casa era un punto fondamentale nella programmazione dell’azione del governo Meloni e oggi quell’impegno è stato mantenuto”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato.