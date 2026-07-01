Casa: Piano governo è legge, risposta concreta a emergenza abitativa

“Il Senato approva in via definitiva il Piano Casa: dalle parole ai fatti”. Lo annuncia sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Con l’approvazione definitiva del testo, il Piano Casa è legge. Nel provvedimento sono contenuti numerosi interventi per contrastare l’emergenza abitativa e il degrado urbano. Nei prossimi dieci anni sono infatti previsti 100.000 nuovi alloggi a prezzo calmierato, con priorità di accesso alle famiglie e ai giovani, con procedure più snelle per l’assegnazione. I 10 miliardi di euro di dotazione della legge serviranno anche a interventi di rigenerazione urbana senza consumo di territorio, alla ristrutturazione di alloggi popolari già esistenti e di patrimonio pubblico non utilizzato da convertire ad alloggi e semplificazione delle procedure urbanistiche.
La legge approvata oggi è uno degli interventi strutturali più importanti mai varati sul tema casa grazie al quale sarà possibile l’assegnazione di alloggi a chi ne ha diritto. Il Piano Casa era un punto fondamentale nella programmazione dell’azione del governo Meloni e oggi quell’impegno è stato mantenuto”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato.
“Oggi, con l’approvazione del Piano Casa, manteniamo un impegno concreto nei confronti delle famiglie, dei giovani, degli enti locali e di tutto il comparto dell’edilizia, che chiedevano strumenti efficaci per affrontare l’emergenza abitativa. Anche il lavoro svolto in Senato ha consentito di rafforzare il testo, rendendolo ancora più efficace e funzionale agli obiettivi del provvedimento. È un risultato importante che testimonia l’impegno della maggioranza nel dare risposte reali ai cittadini.
Dopo anni di attese, il Piano Casa è finalmente legge. È un segnale chiaro: questo governo continua a lavorare con determinazione per affrontare le grandi sfide del Paese, mettendo al centro il diritto alla casa, lo sviluppo dei territori e il sostegno alla crescita”, conclude in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.