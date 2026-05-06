Casa: sfratti rapidi per chi occupa, FdI tutela i proprietari

“Il governo ha licenziato due provvedimenti che vanno di pari passo: il decreto legge sul Piano Casa con cui diamo risposte concrete al problema dell’emergenza e il disegno di legge Sgomberi con cui tuteliamo la proprietà privata. E’ motivo di soddisfazione che il ddl governativo prenda come punto di riferimento la proposta depositata da Fratelli d’Italia a mia prima firma, elaborata dopo un attento confronto con le associazioni di categoria, tra cui Confedilizia.

Con questo provvedimento si introducono procedure accelerate per la liberazione immediata dell’immobile occupato abusivamente, facendo valere l’atto di proprietà come titolo esecutivo e si prevede, inoltre, nei casi di ‘finita locazione’ un provvedimento di ingiunzione per il rilascio dell’immobile. In questo caso il Giudice dovrà emettere l’ingiunzione nei 15 giorni dal deposito della domanda fissando il termine del rilascio non oltre i 60 giorni successivi. Si introducono penali per il ritardo nel rilascio e si accelerano i tempi delle esecuzioni. Norme che rafforzano le tutele in favore del proprietario senza diminuire i diritti dei conduttori che potranno sempre sanare, se vorranno, la loro posizione ed in favore dei quali restano previsti strumenti di sostegno se in condizioni di difficoltà o fragilità, a cui si aggiungono le concrete risposte date per mezzo del Piano casa”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri.

“Noi di Fratelli d’Italia siamo sempre stati convinti che lo Stato debba tutelare la proprietà privata e debba, dunque, liberare immobili illegittimamente occupati. Così si raggiunge anche il secondo obiettivo che è quello di muovere il mercato immobiliare perché, se un privato sa che può rientrare in possesso del proprio bene, in tempi ragionevoli, è incentivato a investire sulla casa rendendo il mercato affitti più dinamico. Quindi, parliamo di un provvedimento di buonsenso in linea con quello che è l’impegno di FdI”, afferma Francesco Filini, responsabile del Programma di Fratelli d’Italia.

“La pdl, già recepita dal ddl del governo Meloni e a prima firma della collega Buonguerrieri, nasce da una logica semplice ed evidente secondo la quale chi è proprietario di un immobile deve essere tutelato in caso di occupazione abusiva perchè senza titolo o illegittima per mancato pagamento o cessazione del contratto. A tale scopo all’interno del provvedimento vengono regolamentate diverse fattispecie che, a oggi, rappresentano delle storture del sistema, quasi una follia. Come, per esempio, il proprietario che debba custodire i beni che l’inquilino sfrattato lascia in casa sua. La proprietà di una casa deve essere tutelata, tanto per garantire un diritto quanto per aiutare il mercato degli affitti e rispondere all’attuale emergenza abitativa”, conclude capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.