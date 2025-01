Cecilia Sala: liberazione bellissima notizia. Grande successo governo e diplomazia

“È in volo l’aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La liberazione di Cecilia Sala è una bellissima notizia per tutti gli italiani. Un grande successo del nostro governo e della nostra diplomazia. Come Fratelli d’Italia ne siamo orgogliosi e ringraziamo Giorgia Meloni e tutti coloro che si sono adoperati a questo fine”, aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Sincera felicità per la famiglia della giornalista italiana e per tutti i suoi affetti più cari che speravano in una risoluzione rapida del caso. Il grazie più grande va al presidente Meloni che conferma massima credibilità a livello internazionale, mettendo al primo posto la sicurezza dei propri cittadini”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.