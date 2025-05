Centri Albania: potenziato progetto iniziale

“Con l’approvazione in prima lettura alla Camera del nuovo “decreto Albania”, i centri a giurisdizione italiana in territorio albanese vengono arricchiti di ulteriori funzionalità e le potenzialità delle strutture vengono sfruttate al massimo, in linea con le previsioni contenute nel patto siglato tra Roma e Tirana. Se il progetto nella sua dimensione originaria è stato rallentato da una certa magistratura ideologica, con questo decreto il governo ha sbloccato lo stallo. Un plauso alle capacità del ministro Piantedosi, che sta affrontando con competenza un dossier molto delicato.

I centri funzionano, sono stati lì trasferiti dei migranti e rimpatriati. Giorgia Meloni, impegnata fortemente sul dossier immigrazione sin dal suo insediamento, ha raggiunto importanti e concreti risultati che le riconosce e le invidia tutta Europa. Continueremo su questa strada, orgogliosi di un governo forte, che sul tema migratorio ha cambiato completamente il passo, dopo dieci anni di assoluto smantellamento delle politiche migratorie da parte delle sinistre”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, relatrice del dl Albania e responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia.