Centrodestra: FdI in Idu. Tappa di virtuoso percorso politico

“L’ingresso di Fratelli d’Italia nell’International democracy union significa condividere con più di ottanta partiti di centrodestra percorsi comuni nel segno dei valori di liberta’ e democrazia, nel rispetto della sovranità delle nazioni. Siamo felici di poter collaborare con l’organizzazione che raggruppa i più importanti partiti di centrodestra a livello mondiale: una ulteriore tappa che conferma il protagonismo internazionale di Fratelli d’Italia”.

Lo affermano l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-Presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e il capo delegazione del partito a Bruxelles, Carlo Fidanza.

“È un risultato frutto dell’apprezzamento per il percorso compiuto da Giorgia Meloni e per il lavoro del nostro governo, guidato da FdI. Un governo finalmente capace di garantire stabilità alla nostra nazione e rilanciare il ruolo dell’Italia in ambito internazionale. Un esempio di affidabilità e politiche innovative che il centrodestra ha la capacità di proporre, fino a diventare modello come sta accadendo per il Piano Mattei e le politiche migratorie”, concludono.