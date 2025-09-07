Cernobbio: manager e imprenditori promuovono governo Meloni

“L’Unione europea, le imprese, gli investitori e i mercati internazionali sono tornati a fidarsi dell’Italia. Lo conferma quando sta emergendo da Cernobbio in questi giorni, dove proprio oggi un televoto su oltre 200 fra manager e imprenditori, all’80 per cento, giudica positivamente l’operato del governo Meloni; mentre per il 70 per cento valuta negativamente quanto fatto finora dalle opposizioni. Non siamo sorpresi. E’ notizia di questi giorni che l’Italia dovrebbe rientrare dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo un anno prima. E poi ci sono i dati record sull’occupazione e sullo spread. Tutto racconta di un’economia, quella italiana, tra le più dinamiche e in crescita d’Europa.

E tutto questo è merito di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, che una volta al governo in una fase difficile hanno messo in sicurezza i conti pubblici, sostenuto le famiglie e le imprese, premiando il merito e il lavoro dopo la stagione di governo della sinistra e del M5s segnata dall’assistenzialismo del reddito di cittadinanza e dallo sperpero delle risorse con il superbonus. Come al solito alla sinistra, che tifava nel disastro, non rimangono che le sue bugie”. Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

“E’ innegabile che da quando in Italia governa Giorgia Meloni, e tutta la squadra del centrodestra, la situazione sia notevolmente migliorata sotto tantissimi punti di vista. Schlein, Conte e i vari componenti della sinistra italiana, sono ormai relegati ad un ruolo di Cassandre, costretti a tifare contro l’Italia su ogni tema, sperando che qualcuno li noti, ma gli italiani continuano a confermare in ogni modo possibile una fiducia smisurata nel governo Meloni, e noi lavoriamo, e lavoreremo, giorno dopo giorno per far si che questa fiducia sia ben riposta e possa portare lontana la nostra nazione”, afferma in una nota Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione industria.