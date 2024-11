Codice strada: provvedimento di buon senso che tutela chi rispetta regole

“Con l’approvazione definitiva in Senato, il nuovo Codice della Strada diventa legge dello Stato. Con questa riforma il governo Meloni prevede norme più rigorose per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, la sospensione della patente per chi utilizza il cellulare durante la guida, l’obbligo di casco, contrassegno e assicurazione per chi usa i monopattini. Un provvedimento di buon senso che tutela chi rispetta le regole e punisce chi guida mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Questo provvedimento si inserisce nel solco dei numerosi interventi già attuati dal governo Meloni per riformare i settori strategici di questa Nazione. Riforme che solo un governo solido con una maggioranza coesa e un orizzonte di legislatura – fatto più unico che raro nella storia repubblicana – può compiutamente realizzare”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo, capogruppo in commissione Trasporti alla Camera.