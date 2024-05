Commercialisti: ok commissione pdl responsabilità collegio sindacale

“Oggi in commissione Finanze a Montecitorio è stata approvata con parere favorevole la proposta di legge della collega Schifone che modifica l’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Come commercialista, firmataria e relatrice dell’atto in commissione, auspico una rapida approvazione del provvedimento che rappresenterebbe il raggiungimento di uno storico obiettivo per i liberi professionisti del settore. Con la modifica al codice civile presentata da Fratelli d’Italia finalmente sarà perimetrata la responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Un vero e proprio passo in avanti per il raggiungimento di un principio di equità e tutela”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.