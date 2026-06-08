Comunali: risultati confermano forza centrodestra

“Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Dopo aver vinto al primo turno conquistando amministrazioni come Reggio Calabria e Venezia, città su cui Schlein e Conte avevano puntato tutto, per la sinistra un’altra giornata amara. Il conto totale su 118 comuni al voto li vede passare da 59 a 50 sindaci, una debacle: se gli piace festeggiare in questo modo, a noi va benissimo. Nella tornata amministrativa di oggi i cittadini confermano la fiducia ai candidati del centrodestra, che si afferma chiaramente come una coalizione solida con amministratori affidabili e credibili agli occhi degli elettori, contro una sinistra sfaldata e litigiosa.

Una tendenza che si verifica in tutta Italia. Il centrodestra è capace di vincere in Lombardia: a Lecco, dopo 15 anni di centrosinistra, Filippo Boscagli di Fratelli d’Italia manda a casa il sindaco uscente dopo il primo mandato; a Vigevano si conferma solidamente alla guida della città. E si mostra solido anche in realtà tutt’altro che facili, come la ‘rossa’ Toscana, dove si conferma alla guida di Arezzo e vince a Viareggio.

Nel Lazio conquista per la prima volta nella storia il Comune di Genzano di Roma, con Fabio Papalia, consigliere comunale uscente di Fratelli d’Italia. In Puglia vittoria emblematica a San Giovanni Rotondo, città di Giuseppe Conte, La conferma ottenuta all’amministrazione uscente in un altro capoluogo come Macerata, dimostra il gradimento degli elettori nel buon governo del centrodestra. Ai sindaci vanno i nostri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro. Da parte nostra garantiremo collaborazione per dare ai cittadini risposte credibili”, afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.