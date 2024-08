Comuni: sblocco risorse passo avanti significativo

“Le risorse destinate ai piccoli Comuni, bloccate per ben sette anni, sono finalmente state rese disponibili, grazie all’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro Nello Musumeci. Desidero esprimere la mia gratitudine per l’attenzione prestata a questa tematica, fondamentale per rendere sempre più attrattivi questi centri che rappresentano una ricchezza inestimabile per l’Italia intera. Data la significativa partecipazione dei Comuni al bando, auspico che eventuali ulteriori risorse finanziarie possano essere allocate per estendere il finanziamento a un numero ancora maggiore di progetti, soddisfacendo così le richieste di un numero più ampio di piccoli Comuni.

La Commissione di valutazione ha esaminato infatti 2.638 istanze provenienti da 3.359 Comuni, di cui 2.261 erano Comuni singoli, 305 in convenzione e 72 Unioni di Comuni. Sono stati considerati meritevoli di finanziamento 1.179 progetti, corrispondenti a circa il 45% delle domande, con un fabbisogno complessivo di circa 842 milioni di euro. Attualmente, i progetti che riceveranno immediatamente i fondi sono 144, grazie alle risorse disponibili presso il Ministero dell’Interno, pari a circa 172 milioni di euro”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.