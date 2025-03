Consiglio Ue: Meloni difende interesse nazionale

“Il presidente Meloni non fa pedissequamente gli interessi dell’Europa né, sempre pedissequamente, quelli degli Usa, ma fa quelli dell’Italia. Ecco perché ha fatto chiarezza su una serie di punti, a partire dall’immigrazione, un fenomeno che intendiamo riportare definitivamente nell’alveo della legalità, e sulla difesa, dove ha ribadito che non si tratta di fare un mero acquisto di nuove armi, come hanno fatto altri governi negli ultimi anni. Il concetto di difesa è un concetto più ampio che ingloba quello della sicurezza. La sicurezza dei nostri confini come quella contro le minacce informatiche, a volte è più pericolosa di quella bellica in senso stretto. La premier Meloni ha anche spiegato che sul piano di difesa non verranno usati i fondi di coesione e che non ci sarà una ulteriore cessione di sovranità. Sarà dunque l’Europa a dover amministrare meglio quella che già detiene. E anche sui dazi ha specificato che occorre imbastire una trattativa con gli Usa, piuttosto che andare al muro contro muro. Insomma, una strategia, quella del governo Meloni, protesa a fare prima di tutto l’interesse nazionale”.

Lo ha dichiarato in aula il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.