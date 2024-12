Consiglio Ue: traguardi Meloni ignorati da opposizioni

“La rotta dell’Italia e’ chiara e a indicarcela e’ stato l’intervento del presidente Meloni con le comunicazioni in vista del prossimo consiglio Ue. Qualcuno nel nostro panorama politico, come le opposizioni, si ostina a

ignorare i traguardi raggiunti negli ultimi due anni dall’Italia: disoccupazione ai minimi storici, spread ai livelli piu’ bassi dalla crisi del 2012, aumento delle pensioni in soli due anni ben maggiori di quanto la sinistra abbia fatto in otto anni di governo fino al Sud che corre fiero e che costituisce un vero traino per tutta la nazione. Perfino le testate Politico.eu e The Economist, di certo non ascrivibili alla galassia di destra, descrivono Meloni come la piu’ influente leader europea e il suo governo come tra i migliori per performance economiche. E’ solo la peggior sinistra europea a non aver visto arrivare il centrodestra guidato da Giorgia Meloni, senza alcuna consapevolezza della crescita dell’Italia ma con tanta voglia di

augurare il peggio alla nostra Nazione”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“Molte le questioni sul tavolo da affrontare in sede comunitaria ed internazionale, dalla gestione dell’immigrazione alla difesa comune e alla costruzione di una Nato dove l’Europa diventi pilastro europeo con pari peso e dignità. L’Italia è parte integrante di questo processo di trasformazione dell’Ue che con questa legislatura avrà la possibilità di cambiare in meglio e rispettare i principi che ispirarono la stessa nella sua fondazione. Con determinazione e coraggio il nostro premier sta cambiando l’Europa. Basta ideologismi, si guarda al concreto”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera.