Consulta: elezione giudici dimostra responsabilità centrodestra

“L’elezione dei quattro giudici della Consulta conferma, ancora una volta, il forte senso di responsabilità, la serietà e il rispetto delle istituzioni del centrodestra e di Fratelli d’Italia. È stato finalmente raccolto l’appello del presidente Mattarella, superando uno stallo che per troppo tempo si era protratto e non certamente per responsabilità della maggioranza. Ai giudici giunga l’augurio di buon lavoro da parte di tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia, che nuovamente hanno dimostrato quanto ci stia a cuore l’interesse nazionale e di tutti gli italiani”.

Lo dichiarano i presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.