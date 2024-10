Consulta: seguire esortazione presidente Mattarella

“L’elezione del giudice costituzionale mancante oramai da parecchi mesi, dopo sette votazioni infruttuose, dovrebbe suggerire a tutti di dare seguito domani all’esortazione del Presidente della Repubblica che, in occasione della cerimonia di consegna del “Ventaglio” da parte dell’Associazione stampa parlamentare, ebbe ad affermare: «non so come lo si vorrà chiamare: monito, esortazione, suggerimento, invito. Ecco, invito, con garbo ma con determinazione, a eleggere subito questo giudice». Un’elezione tanto più urgente solo che si pensi che altri tre giudici saranno in scadenza a dicembre, con il rischio di una Consulta composta solo da 11 membri effettivi”.

Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan.