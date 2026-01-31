Conti pubblici: dati confermano crescita e credibilità Italia

“Le agenzie di rating continuano a registrare l’efficacia delle politiche economiche messe in atto dal governo Meloni. Standard & Poor’s ha non solo confermato per l’Italia il rating Bbb+, ma ha anche migliorato l’outlook portandolo a positivo. Si tratta di un segnale incontrovertibile: gli investitori si fidano dell’Italia ritenendola un Paese stabile e attrattivo. Ciò si riverbera incisivamente sul potere d’acquisto delle famiglie italiane e sulla vivacità delle nostre imprese”. Lo dichiara Così Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Pur se in un quadro internazionale complesso l’Italia ha dimostrato non solo resilienza, ma livelli di crescita e stabilità economica finora mai registrati e in alcuni casi superiori alla media europea. Proprio ieri l’Istat ha rivisto al rialzo le stime del governo sul Pil, certificando anche il nuovo record minimo di disoccupazione. Dati che si uniscono all’aumento del potere d’acquisto delle famiglie e ad un livello dei prezzi sotto controllo. Senza contare il successo delle nostre esportazioni, che oggi ci colloca al quarto posto nel mondo. Tutto ciò discende dalla leadership autorevole, seria e pragmatica di Giorgia Meloni, e da un governo stabile e credibile che ha reso l’Italia forte ed attrattiva. È la conferma del successo delle politiche economiche varate finora che hanno posto il lavoro, la crescita e lo sviluppo al centro, invertendo le priorità rispetto al passato quando con Pd e M5s era l’assistenzialismo e il clientelismo ad essere protagonista. Continueremo lungo questa strada forti anche dei sondaggi che ci vedono in costante crescita. Anche questo un record di cui possiamo andare fieri”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.