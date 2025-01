Conti pubblici: risparmi significativi grazie al governo Meloni

“L’anno si apre con ottime notizie per l’economia italiana. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha, infatti, calcolato che lo Stato risparmierà 10,4 miliardi di euro nel biennio 2025/26 rispetto a quanto previsto dal Def dell’aprile scorso. Bene anche sul fronte dello spread, in quanto l’Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato che il suo livello sarà inferiore in media di 30 punti rispetto a quanto previsto dal Governo nel Piano strutturale di bilancio 2025. Il risparmio in questo caso sugli interessi è di 17,1 miliardi complessivi fino al 2029, cioè 4,3 miliardi nel biennio 2025/26. I numeri, che sono ciò che conta, promuovono pienamente il governo Meloni”. Lo dichiara in una nota il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.

“Si tratta di un risultato significativo, frutto delle politiche di questa maggioranza e dell’esecutivo sul fronte fiscale e che dimostra ulteriormente quanto ci stia a cuore, sempre e comunque, l’interesse nazionale”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, capogruppo FdI in Commissione Finanze a Palazzo Madama.