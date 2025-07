Copertina Time riconosce a Meloni leadership internazionale

“La copertina che il prestigioso settimanale americano Time ha dedicato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni rappresenta un motivo di orgoglio per tutti gli italiani nonché la consacrazione internazionale di un modello politico fondato su coerenza, coraggio, serietà e stabilità. Solo De Gasperi e Meloni, settantasette anni dopo, hanno avuto copertine di plauso ed estremamente positive da parte di Time. A Giorgia Meloni viene riconosciuta la capacità di affermarsi sulla scena globale come una leader capace di coniugare valori conservatori e pragmatismo, fermezza e responsabilità. La capacità di difendere gli interessi italiani, riaffermare il nostro impegno euro-atlantico, sostenere l’Ucraina, contrastare l’immigrazione clandestina e dialogare con tutti i principali leader mondiali.

Al tempo stesso, questo riconoscimento costituisce una cocente delusione per gli esponenti della sinistra italiana, poiché sono costretti, ancora una volta, a dover elaborare che la destra di governo, che loro tentano in tutti i modi di denigrare, è ormai apprezzata in tutto il mondo. Per la sinistra, infine, giunge dal Time un’ulteriore lezione, ossia che la comunità internazionale guarda con rispetto ciò che lei, in tanti anni di governo, non è stata capace di costruire: un’Italia forte e autorevole”. Lo dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Dal 2022 ad oggi, Giorgia Meloni ha saputo sorprendere per il suo pragmatismo e per la capacità di costruire relazioni solide con leader di ogni orientamento, da Joe Biden a Ursula von der Leyen, guadagnandosi il rispetto dell’intero mondo occidentale. Una leadership solida, coerente e riconosciuta, che proietta l’Italia oltre i propri confini restituendole il ruolo di protagonista in Europa e nel mondo”, afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.