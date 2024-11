Corte Conti: pdl rafforza dialogo con Pubblica Amministrazione. Funzione legislativa spetta al Parlamento

“Il progetto di riforma della Corte dei Conti proposta dal presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, ha un solo obiettivo: costruire un dialogo costruttivo e proficuo tra la Pubblica Amministrazione e la Corte stessa, che non devono essere percepiti come soggetti contrapposti, ma come parti complementari che possono e devono cooperare per il bene dell’Italia. È bene ricordare che la Corte dei Conti, come tutti gli organi dello Stato, è soggetta alla Costituzione e alla legge, e che la funzione legislativa spetta esclusivamente al Parlamento, non al sindacato dei giudici. Questa proposta non intacca questo detto principio, ma piuttosto rafforza il controllo al servizio della collettività”.

Lo ha dichiarato il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.