Corte dei Conti: liberiamo la Pubblica Amministrazione dalla paura della firma

“Liberiamo la Pubblica Amministrazione dalla paralizzante paura della firma, restituendo coraggio e responsabilità a chi lavora per il bene comune”. Lo ha dichiarato nell’Aula della Camera Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo in discussione generale sul provvedimento sulla Riforma delle funzioni della corte dei conti e in materia di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

“Questo provvedimento – ha continuato – è frutto di un approfondito lavoro parlamentare. Non condividiamo assolutamente la critica odierna avanzata dall’Associazione Magistrati della Corte dei Conti sull’ipotesi di deresponsabilizzazione di chi gestisce le risorse pubbliche. La grandissima parte di funzionari, e amministratori pubblici opera per il bene pubblico, rispettando le leggi a prescindere da questa o quella tipologia di controlli. Il provvedimento chiarisce invece con maggiore puntualità chi può aver fatto un errore in buona fede e chi invece per grave colpa o dolo. Vogliamo tutelare i funzionari e gli amministratori onesti, ponendo fine al fenomeno della burocrazia difensiva che ha bloccato per anni importanti iniziative strategiche per il Paese. Con questo provvedimento mettiamo anche a frutto l’alta competenza della Corte dei conti per aiutare le amministrazioni prima che insorgano problemi, fornendo loro orientamenti e soluzioni interpretative. A nostro avviso collaborare per evitare lo ‘spreco’ è un ‘attività più utile e migliore rispetto a a sanzionare a danno fatto.

È fondamentale accelerare gli investimenti, realizzare velocemente opere pubbliche, grandi e piccole, e garantire una trasparenza amministrativa sempre maggiore. Questa riforma rappresenta un passo avanti decisivo verso una Pubblica Amministrazione più efficiente, responsabile e coraggiosa, capace di affrontare con determinazione e senza paura le sfide del futuro”, ha concluso.