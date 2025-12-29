Corte dei Conti: riforma mette fine a paura della firma

“La riforma della Corte dei Conti è una battaglia storica, e vinta, di Fratelli d’Italia, primo firmatario il ministro Foti, che segna un passo decisivo verso una Pubblica Amministrazione moderna, più snella e funzionale. Da tempo come FdI portavamo avanti questa riforma per superare quegli ostacoli burocratici che, per ammissione degli stessi operatori del settore, rappresentano un freno all’efficienza della Pa. Grazie a questa riforma viene eliminato il rischio di danno erariale per meri atti amministrativi che aveva generato in tantissimi amministratori la ‘paura della firma’, che di fatto ha creato un freno alla realizzazione di opere e servizi, ripercuotendosi sugli stessi cittadini.

Alla sinistra che anche in questa occasione ha mostrato il suo volto da opposizione strumentale, senza mai entrare nel merito, ribadiamo che questa riforma ristabilisce il giusto e corretto rapporto tra Pubblica Amministrazione e giudici contabili, ridando allo Stato il potere di decidere nel pieno rispetto dell’interesse pubblico e di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Una riforma che, come le altre che stiamo portando avanti, guarda ai bisogni degli italiani e al futuro della nostra Nazione”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.