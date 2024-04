Cospito: ha vinto il regime del carcere duro

“La sentenza odierna della Cassazione pone fine alla vicenda giudiziaria di Cospito. Già a febbraio la Cassazione aveva confermato definitivamente il regime di 41 bis, accertata la pericolosità sociale di Cospito, convalidando indirettamente la scelta del Governo.

Oggi si chiude la pagina anche sul micidiale attentato ai danni dei militi dei Carabinieri di Fossano.

Lo Stato non si è fatto, non si fa e non si farà mai intimorire dalle violenze della galassia anarco-terrorista!

Ha vinto la legalità, ha vinto la sicurezza, ha vinto il regime del carcere duro nei confronti di mafiosi e terroristi”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.