Covid: ci furono pressioni per evitare controlli su mascherine

“In esito all’audizione della commissione Covid odierna e della documentazione in possesso della commissione stessa, emergono forti pressioni per impedire i controlli sullo sdoganamento delle mascherine. Nello specifico, da quel che risulta da documentazione in atti, il dottor Cosmo Tallino, all’epoca direttore dell’antifrode Lazio, sarebbe intervenuto sul dottor Miguel Martina, ex funzionario dell’Agenzia delle Dogane, per limitare le indagini che stava facendo sulle mascherine fino a fine pandemia, perché, secondo quanto emerso, si sarebbe trattato di una questione di Stato talmente tanto elevata da poter stritolare tutti.

Ma non è tutto. Da altra documentazione in atti, il dottor Marco Bono, ai tempi responsabile Confintesa Adm, avrebbe riferito a Martina che il dott. Michele Prestipino, all’epoca procuratore capo di Roma, sarebbe stato colui che lo avrebbe bloccato nelle sue indagini sulle mascherine. Nel corso di quest’ultima registrazione poi, sono emerse gravi minacce provenienti, da quanto risulta, dall’allora direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Marcello Minenna nei confronti di Martina e della sua famiglia.

In sostanza, secondo quanto riferito da Bono, Minenna avrebbe detto che non sarebbe stato fatto nulla di male a Martina, alla sua famiglia, moglie e figlia se si fosse fermato negli accertamenti sulle mascherine. Frasi che Minenna ha, in risposta alle domande, sconfessato. Come Fratelli d’Italia siamo a dir poco preoccupati per ciò che emerge dalle audizioni della commissione Covid e che dipinge una quadro decisamente allarmante della gestione della prima fase della pandemia da parte dell’allora governo Conte-bis. Sarebbe inoltre scandaloso se la procura di Roma, come è emerso, fosse davvero intervenuta per bloccare le indagini sulle mascherine cinesi farlocche. Occorre fare luce su queste gravi vicende, per questo gli interessati saranno chiamati a riferire e spiegare il contesto”. Lo dichiara in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.