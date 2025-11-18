Covid: conferme su negligenze governo Conte, esperti non coinvolti

“’Temo che siamo tutti nei casini da quella data ed alla grande’. Questo è il testo di un messaggio whatsapp che il capo di Gabinetto dell’allora ministro della Salute Roberto Speranza, il dott. Goffredo Zaccardi, inviava nel dicembre 2020 alla sua vice, la dott.ssa Tiziana Coccoluto. Avevamo superato la prima fase della pandemia ed eravamo dentro alla seconda. Morti, chiusure, mancanza di dpi e di una linea organizzativa avevano portato l’Italia ad essere la prima nazione occidentale a piegarsi alla pandemia da Covid.

A diversi mesi dai primi casi, i collaboratori più vicini all’allora ministro della Salute realizzavano di non aver attuato il Piano pandemico nazionale influenzale. Scritto nel 2006, dal 2013, ovvero la data a cui Zaccardi fa riferimento nel messaggio, una normativa europea ne richiedeva l’aggiornamento periodico e già nel 2010, vissuto il virus H1N1, una messa a punto sarebbe stata necessaria. Alla dott.ssa Coccoluto, audita ieri sera in commissione Covid, ho chiesto se nella fase interpandemica tra il 5 gennaio 2020 al 4 febbraio 2020 qualcuno al Ministero avesse pensato di usare il Piano pandemico in questione, che avrebbe consentito di mettere in atto quarantasette azioni preparatorie.

La risposta è stata negativa. Le ho chiesto quindi se ritiene ci sia stata negligenza e da parte di chi. Il suo silenzio è stato assordante. Come assordante è il silenzio che i protagonisti dell’allora governo Conte II provano a opporre ai lavori della commissione Covid”. Lo dichiara Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia e componente della commissione Covid.