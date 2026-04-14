Covid: fare luce su donazioni comunità islamiche

“Continuano ad emergere fatti inquietanti sul giro di mascherine e soldi durante la pandemia di Covid. Stavolta, grazie a un’inchiesta pubblicata su Il Giornale, si scopre di una lauta donazione in denaro, di 500 mila euro, nonché di 100 mila mascherine per gli ospedali da parte dell’Ucoii, cioè l’Unione delle comunità islamiche in Italia. Occorre fare chiarezza, perché sorgono delle domande: come e a chi precisamente è stata dirottata l’importante cifra di denaro? Esiste una rendicontazione di questi soldi e di queste mascherine? Sono domande su cui la commissione d’inchiesta sul Covid, su impulso di Fratelli d’Italia, cercherà di far luce”. Lo dichiara in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

“È necessario accertare con precisione modalità di raccolta, gestione e destinazione delle risorse. I rapporti tra istituzioni e associazioni devono avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e responsabilità pubblica. Chiediamo all’ex premier Conte che vengano rese disponibili tutte le informazioni utili e che, ove necessario, si proceda con verifiche puntuali da parte degli organi competenti, come sta già facendo con il suo lavoro certosino, la commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia. La fiducia dei cittadini si tutela solo con la massima trasparenza”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini.