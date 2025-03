Covid: generale Lunelli conferma impreparazione Italia

“La puntuale e precisa audizione di Pier Paolo Lunelli, generale dell’Esercito esperto in pianificazione e logistica, ha dimostrato, con dati e numeri oggettivi, come l’assenza di un piano pandemico nazionale aggiornato e comunque la mancata attivazione anche del piano pandemico del 2006 sia costata alle Nazioni inadempienti decine e decine di migliaia di vittime. Purtroppo tra queste c’è anche l’Italia, impreparata ad affrontare il Covid e dunque condannata ad avere un indice di mortalità drammatico. Questi dati smentiscono la visione superficiale e semplicistica di chi governava allora, come Conte e Speranza, che addirittura affermava che il piano pandemico non era in alcun modo utile per contenere la diffusione del virus. Affermazioni che mirano solo a nascondere responsabilità di chi, mentendo, sosteneva che eravamo ‘prontissimi’ ad affrontare l’emergenza”. Lo dichiara in una nota Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia.

“Il piano pandemico aggiornato o comunque, pur non aggiornato, se almeno fosse stato attivato, avrebbe salvato vite. Invece i dati sull’eccesso di mortalità in Italia in tempo di pandemia sono eloquenti ed inquietanti. Le autovalutazioni date dal governo italiano sono risultate inattendibili. A differenza di quanto sosteneva l’allora presidente del Consiglio Conte, non eravamo affatto ‘prontissimi'”, aggiunge in una nota il deputato Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.