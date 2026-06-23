Covid: gestione lavori commissione fu corretta, opposizione smentita

“La lettera dei presidenti La Russa e Fontana smaschera l’ennesima farsa delle opposizioni in Commissione Covid. Oggi dai vertici di Camera e Senato arriva la conferma che la gestione dei lavori è stata corretta e nel pieno rispetto dei regolamenti. Questo dimostra in maniera ancora più evidente la strumentalità e la demagogia delle opposizioni in Commissione Covid. Così come la richiesta di dimissioni del presidente Lisei non è che l’ultima trovata per cercare di impedire quell’operazione di verità che questa Commissione sta cercando di portare avanti.

Riteniamo che si debba andare fino in fondo per fare chiarezza ed eliminando quelle opacità e ombre che giorno dopo giorno sono sempre più evidenti nella gestione dell’emergenza. Piuttosto, continuiamo a chiedere che Giuseppe Conte venga in Commissione e si faccia audire evitando di utilizzare il suo ruolo di commissario come scudo. Fratelli d’Italia andrà avanti nella ricerca della verità e delle eventuali responsabilità e non si farà ostacolare dalle manovre ostruzionistiche delle opposizioni”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.