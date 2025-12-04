Covid: governo Conte decise lockdown in riunioni segrete

“’Lo dice la scienza’. Era questo il ‘mantra’ che il governo Conte ha seguito sin dall’inizio della pandemia giustificando così ogni sua scelta politica, dall’istituzione delle zone rosse al lockdown nazionale, e facendo ricadere ogni responsabilità sulla comunità scientifica. Invece, dal seguito odierno dell’audizione di Goffredo Zaccardi, ex capo di gabinetto del ministro della Salute Roberto Speranza, arriva la conferma dell’esistenza di riunioni segrete che esautoravano i tavoli tecnici ufficiali, in cui la politica assumeva scelte decisive per la vita degli italiani e che tutti i provvedimenti stilati dai tecnici venivano sottoposti ad alcune verifiche.
Zaccardi ne controllava la forma giuridica, mentre Speranza si occupava degli aspetti politici. Il ministero della Salute, dunque, aveva enormi responsabilità sui provvedimenti emanati e le scelte assunte. Ora che è stato finalmente smascherato questo gioco da scaricabarile, Speranza avrà la decenza di riferire sul suo operato anziché continuare a scaricare le responsabilità su dirigenti ed ex tecnici?”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Covid.
“Il seguito in commissione Covid dell’audizione di Goffredo Zaccardi, ex capo di gabinetto di Roberto Speranza, ha offerto nuovi spunti di riflessione sulle modalità inconsuete e oscure con cui il Governo giallo-rosso prendeva decisioni impattanti sulla salute e sulla libertà dei cittadini italiani. Abbiamo scoperto, ad esempio, che alle riunioni del Cts partecipava un noto esponente politico, la parlamentare Sandra Zampa, responsabile salute del Pd, all’epoca sottosegretario al Ministero della Salute, senza che nessuno lo abbia mai verbalizzato.
Evidentemente l’ingresso nel Cts era gestito con metodi alquanto arbitrari e politicamente orientati, altro che ‘decideva la scienza’. Del resto Stefano Merler, direttore del Centro per le emergenze sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, non aveva alcun titolo giuridico per stilare un piano, come invece ha fatto. Insomma, dalla commissione Covid continuano ad arrivare conferme circa il fatto che sulla vita degli italiani decidevano poche persone, su base di scelte politiche, in riunioni segrete”, afferma in una nota Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia e componente della commissione Covid.