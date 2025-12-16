Covid: governo Conte garantì immunità a struttura commissariale

“Il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, ha confermato in commissione Covid che, durante la prima fase della pandemia, si è consumato un fatto gravissimo: soltanto la struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri ha goduto, grazie alle norme del governo Conte, di un annullamento dei controlli da parte della Corte dei conti. Nessun controllo, né preventivo né concomitante.

Questo fatto è stato aggravato da uno scudo penale, previsto dallo stesso Esecutivo, che ha determinato una vera e propria immunità totale, poiché danni erariali ingenti venivano archiviati restando dunque impuniti. Tutto ciò accadeva mentre gli altri enti pubblici, come le Regioni e i Comuni, erano sottoposti a controlli. Tutte le spese erano giustamente attenzionate, tranne quelle di Arcuri e della sua struttura. I risultati di questo trattamento di favore li abbiamo visiti: sperperi, mascherine inidonee cinesi e mediatori occulti amici”. Lo dichiarano in una nota congiunta Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.