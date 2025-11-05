Covid: governo Conte rifiutò aiuti Oms e ignorò piano pandemico

“Dai verbali dell’audizione dell’ex direttore generale aggiunto dell’Oms e già componente del Cts, il dottor Ranieri Guerra, desecretata oggi, emergono vecchie e nuove lacune sulla gestione della pandemia. Il piano pandemico del 2006 aveva un finanziamento pari a zero e, di conseguenza, era impossibile attuarlo. Inoltre, nonostante le sollecitazioni dell’Oms, né il ministro Beatrice Lorenzin né il ministro Giulia Grillo hanno provveduto ad aggiornarlo. Come se non bastasse, Guerra rivela che i membri dell’allora Cts Brusaferro, Miozzo e Urbani non lessero il piano pandemico influenzale 2006 prima di maggio o giugno 2020.

Questo è molto grave perché, come ha spiegato l’ex dirigente dell’Oms le misure non farmacologiche di un piano pandemico sono sempre le stesse da duecento anni ed è compito della scienza metterle in atto il prima possibile. A conferma di ciò, ricordo che l’Oms il 6 e il 12 febbraio 2020 emanava due circolari in cui suggeriva agli Stati di usare i piani pandemici influenzalemi. Infine, Guerra dichiara che il Piano nazionale di difesa, utilizzato da Conte e Speranza, non è mai stato né discusso né attuato in Cts.

Come Fratelli d’Italia pretendiamo che si faccia piena luce su tutti questi punti oscuri perché la gestione della pandemia è un tema che merita chiarezza e trasparenza. Lo dobbiamo ai tanti italiani che hanno perso i loro cari e che hanno ingiustamente sofferto le negligenze di una classe politica che fortunatamente ora sta all’opposizione”. Lo dichiara Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia e componente della commissione Covid.