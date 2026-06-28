Covid: incontro Conte-Arcuri sospetto, vogliono affossare verità?

“La lettura dei giornali nelle ultime settimane non manca di riservare novità e soprese sul tema Covid. L’ultima in ordine di tempo viene da La verità che oggi racconta di un incontro avvenuto tra Giuseppe Conte e Domenico Arcuri lo scorso 18 giugno nella casa di quest’ultimo. Insomma, non bastavano le notizie sulle false fatture del maxiappalto di oltre un miliardo di euro per l’acquisto di mascherine farlocche, del giro di ricche consulenze tra Hong Kong, Milano e San Marino. Adesso anche il faccia a faccia tra coloro che gestirono l’emergenza Covid.

Viene da chiedersi cosa avessero da dirsi il duo Conte-Arcuri? C’entra qualcosa con la lettera inviata il giorno dopo da Arcuri al presidente Lisei in cui ha dato disponibilità ad essere audito dalla commissione? Che avessero necessità di concordare qualche posizione? Come al solito Conte preferisce parlare della pandemia altrove, ora probabilmente anche in privato con colui che aveva scelto come commissario all’emergenza Covid, ma non dove dovrebbe e cioè la commissione. Fratelli d’Italia continuerà a chiedere che l’ex Presidente del Consiglio si presenti in commissione per raccontare quello che sa su quanto sta emergendo dai lavori della commissione stessa. Su questo non faremo alcun passo indietro”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.