Covid: Ministero Salute ignorò parlamento su autorizzazione vaccini

“Durante la pandemia ci fu una palese distonia tra il parlamento e l’azione del Ministero della Salute. Questo è quanto ha affermato oggi in commissione Covid l’avvocato Mauro Sandri, consulente della associazione Condav. Secondo la sua ricostruzione, il legislatore aveva autorizzato l’allora ministro Roberto Speranza a procedere con la campagna vaccinale mediante vaccini anti-Sars, finalizzati ad evitare il contagio, non con vaccini anti-Cov, i quali invece si limitavano a contenere la malattia e furono quelli somministrati ai cittadini italiani su disposizione ministeriale.

Il governo ha dunque obbligato i cittadini a vaccinarsi affermando il falso, cioè che l’inoculazione avrebbe evitato il contagio. Non si tratterebbe di un semplice caso di incompetenza, ma di un vero e proprio stato di illegalità, come dichiarato dall’audito. Da questo episodio deriverebbero responsabilità gravi di natura politica, erariale, penale in capo all’ex ministro Speranza che vanno approfondite”. Lo dichiara la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.