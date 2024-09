Covid: opposizioni disertano commissione d’inchiesta

“Oggi si è tenuta la prima seduta dell’Ufficio di Presidenza della commissione d’inchiesta sul Covid. La prossima settimana approveremo il regolamento e subito dopo inizieremo le audizioni, partendo da chi durante la pandemia ha perso un proprio caro e da chi la pandemia l’ha attraversata prendendosi cura dei tanti malati e servendo le istituzioni, tra cui medici, operatori sanitari, forze dell’ordine. E mentre noi andiamo avanti con i lavori, la sinistra continua a disertare la commissione, un atteggiamento che, da quanto ci risulta, non ha precedenti.

Auspichiamo un ripensamento da parte dei colleghi di opposizione affinché vi sia la massima partecipazione ai lavori di commissione, certi del fatto che tutti potranno dare, in seno alla stessa, un importante impulso e contributo all’approfondimento di ogni questione e alla ricerca di verità. In caso contrario, come anche oggi ribadito, non sarà certo la scelta politica di alcuni gruppi di non partecipare a pregiudicare o anche solo a ritardare i lavori che proseguiranno speditamente come promesso a tutti gli italiani”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, capogruppo nella Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.