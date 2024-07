“C’è una legge approvata già da marzo che impone l’istituzione della Commissione d’inchiesta sul Covid. Ma a causa della mancata segnalazione da parte di quasi tutti i gruppi di opposizione non si può ancora procedere. E’ necessario adempiere a quanto previsto dalla legge, una legge conforme alla Costituzione che permette di istituire commissioni d’inchiesta su questioni di

interesse pubblico. Chiarire la gestione del Covid tocca tutti: bisogna chiarire le misure sanitarie, la gestione dei soldi”. Lo afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia,

Lucio Malan, a margine del flash-mob “Covid: la verità non si nasconde” con cui i parlamentari di FdI hanno voluto protestare contro la scelta delle opposizioni di non indicare i componenti della Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza pandemica da Covid.

“Sollecitiamo i gruppi di opposizione che fino ad oggi non hanno voluto adempiere a quello che è sempre stato un compito ben preciso, di provvedere alla segnalazione dei nomi dei rispettivi componenti della commissione d’inchiesta sul Covid. Qualora dovesse persistere questo atteggiamento ostruzionistico, che vuole impedire l’applicazione di una legge dello Stato, chiediamo ai presidenti di Camera e Senato – secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge stessa – di provvedere comunque alla costituzione della commissione d’inchiesta”, aggiunge Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, partecipando al flash mob organizzato dai parlamentari di FdI in Piazza Montecitorio.