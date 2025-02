Covid: sinistra fa ostruzionismo su caso mascherine

“Le sei ore di seduta odierna in commissione Covid, che proseguirà dalle ore 20, hanno confermato che le opposizioni di sinistra usano pretestuosamente questo organo parlamentare ai soli fini di esercitare ostruzionismo e di attaccare Fratelli d’Italia. Oggi, infatti, l’audizione di Domenico Arcuri è stata costantemente interrotta dalle vigorose richieste di esponenti di Pd e M5s di rinviarla adducendo disparati motivi.

Piuttosto che tentare di ostacolare i lavori della commissione d’inchiesta, ci saremmo attesi che anche i colleghi di sinistra, come sta facendo Fratelli d’Italia, si interessassero del caso delle commesse di mascherine risultate poi, da quanto si apprende dagli atti, irregolari o pericolose per la salute pubblica. Per queste mascherine, ai tempi del governo Conte, sono stati pagati 1 miliardo e 251 milioni. Utile ricordare nuovamente che il Tribunale di Roma ha condannato i contribuenti italiani a pagare oltre 203 milioni ad una società per la illegittima risoluzione del contratto di fornitura di mascherine regolari ad opera della struttura commissariale di Arcuri. Vicenda grave sulla quale è necessario fare chiarezza, senza pregiudizi né preclusioni”.

Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione bicamerale d’inchiesta sull’emergenza Covid.