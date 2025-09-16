Covid: Speranza spieghi perché ha mentito su piano pandemico

“Le audizioni in commissione Covid sconfessano l’ex ministro Speranza sulla gestione della pandemia. Giungono continue conferme che fu la politica ad assumere le scelte, non la scienza, che è stata anzi piegata ai desiderata ministeriali come dimostrano i video choc delle riunioni del Cts recentemente pubblicati. Un articolo de Il Giornale online, attingendo alle audizioni desecretate, rivela che Speranza avrebbe mentito ai pm sulla mancata adozione del piano pandemico.

Non aver utilizzato quel piano, come già aveva spiegato sempre in commissione Covid Andrea Urbani, ex direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute e membro della task-force, sarebbe stata una decisione presa dagli organi politici. Infatti ora da Giuseppe Ruocco e Adelmo Lusi, rispettivamente ex direttore generale del ministero della Salute ed ex comandante dei Nas, anche loro auditi in commissione, apprendiamo che gli esponenti scientifici non sarebbero stati neppure coinvolti. Dunque ci chiediamo: perché Speranza ha mentito ai pm? E perché ha mentito ai cittadini italiani? È doveroso che l’ex ministro riferisca”. Lo dichiara in una nota il deputato Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.