Credito d’imposta: risultati dimostrano successo Zes unica

“Le polemiche della sinistra sono assolutamente strumentali e smentite dai fatti. Dalla nascita del credito d’imposta per il Mezzogiorno, che risale al 2016 ad oggi gli stanziamenti sono di fatto triplicati, passando da 60017 milioni a 1,8 miliardi e la misura del credito d’imposta sale dal precedente 45% al 60%. Peraltro l’elevato numero delle prenotazioni delle aziende del Mezzogiorno per accedere a questo strumento agevolativo dimostra il successo dell’idea di fondo del governo Meloni e del ministro Fitto della Zes Unica, una dimostrazione della grande attenzione di questo governo, di questa maggioranza e di Fratelli d’Italia per le politiche del Mezzogiorno”.

Lo affermano i componenti di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze.