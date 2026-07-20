Criminalità: 540 arresti in tutta Italia, nessuna tregua a baby gang

“La maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile rappresenta un colpo durissimo alle reti dello spaccio e della violenza che minacciano i nostri ragazzi e la sicurezza delle nostre città. Ai tanti uomini e donne in divisa va il ringraziamento dei deputati di Fratelli d’Italia per la professionalità, il coraggio e la dedizione dimostrati.
Lo Stato risponde con fermezza a chi pensa di poter alimentare illegalità e degrado, confermando che il contrasto alla criminalità e la tutela dei più giovani restano una priorità assoluta”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
“La maxi operazione della Polizia di Stato, che ha portato a 539 arresti in 44 province italiane è l’ennesima, schiacciante dimostrazione che lo Stato, con il governo Meloni e il ministro Piantedosi, non arretra di un millimetro contro la criminalità giovanile. Lo dimostrano i decreti sicurezza che questo governo ha fatto e che funzionano.
Finalmente, con il governo Meloni, si è squarciato il buonismo e ci si è occupati di quella che era già un’emergenza, ma che nessuno prima aveva voluto affrontare. Ringraziamo le donne e gli uomini delle nostre Forze dell’Ordine per il lavoro incessante, che restituisce dignità alle periferie abbandonate da anni di amministrazione immobile. La risposta di questo Governo è e sarà sempre ferma sulla sicurezza dei cittadini”, afferma in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.