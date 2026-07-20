Criminalità: 540 arresti in tutta Italia, nessuna tregua a baby gang

“La maxi operazione della Polizia di Stato, che ha portato a 539 arresti in 44 province italiane è l’ennesima, schiacciante dimostrazione che lo Stato, con il governo Meloni e il ministro Piantedosi, non arretra di un millimetro contro la criminalità giovanile. Lo dimostrano i decreti sicurezza che questo governo ha fatto e che funzionano.

Finalmente, con il governo Meloni, si è squarciato il buonismo e ci si è occupati di quella che era già un’emergenza, ma che nessuno prima aveva voluto affrontare. Ringraziamo le donne e gli uomini delle nostre Forze dell’Ordine per il lavoro incessante, che restituisce dignità alle periferie abbandonate da anni di amministrazione immobile. La risposta di questo Governo è e sarà sempre ferma sulla sicurezza dei cittadini”, afferma in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.