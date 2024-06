Crisi d’impresa: decreto migliora accesso al credito, Governo sempre al fianco di chi lavora e produce

“Accolgo con grande soddisfazione il recente decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ci sono tante novità di particolare impatto, ma mi permetto di segnalare quelle che rimuovono gli ostacoli all’accesso al credito per le imprese sottoposte a composizione negoziata”.

Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commentando il provvedimento adottato dall’ultimo Consiglio dei ministri.

“Ora l’accesso a quella procedura non implicherà alcun automatismo nella riclassificazione del credito: è una boccata d’ossigeno per tante imprese che, in presenza dei primi allarmi sulla loro sostenibilità finanziaria, rischiavano di fare i conti con le preoccupazioni delle banche per il rispetto delle norme prudenziali”, prosegue l’esponente di FdI. “In generale, fare chiarezza in materia di crisi d’impresa è utile per snellire e velocizzare le procedure, con chiari vantaggi per tutte le persone e i patrimoni coinvolti. Questo è il modo in cui opera il governo Meloni: sempre al fianco delle imprese, dei professionisti, di chi lavora e produce”, conclude Osnato.