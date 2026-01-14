Cristiani: aumentano persecuzioni, non abbassare la guardia

“Se ne parla troppo poco, ma i numeri certificano una realtà che non può essere più ignorata. Oltre 380 milioni di cristiani nel mondo subiscono persecuzioni, discriminazioni e violenze a causa della loro fede. La World Watch List 2026 di Porte Aperte ci parla di 4.849 cristiani uccisi, 3.302 rapiti e di migliaia di chiese ed edifici attaccati. Di fronte a questa tragedia umanitaria, l’occidente sembra soffrire di una pericolosa afonia morale. Eppure quella per la libertà religiosa è una battaglia laicissima, perché senza libertà religiosa tutte le altre libertà diventano fragili.
I cristiani, in particolare nei teatri dove il cristianesimo è nato, sono da sempre ponte tra civiltà e presidio di convivenza tra popoli. Rinnovo il mio impegno personale e istituzionale al fianco di Porte Aperte/Open Doors, di Cristian Nani e di chi, con coraggio, rompe il muro del silenzio. Continueremo il lavoro avviato nella scorsa legislatura per sostenere i cristiani perseguitati nel mondo e per richiamare l’Occidente alle proprie radici culturali e morali”. Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.
“Ogni anno, come rileva il report della fondazione Open Doors, assistiamo al martirio di migliaia di cristiani in tutto il mondo. È compito di ciascuno di noi dare testimonianza di loro, diffondere notizie che purtroppo trovano ogni sorta di omissioni e resistenze, perché c’è una certa ritrosia a parlare di chi muore per la propria fede.
In Occidente non rischiamo la vita in quanto cristiani, però ci sono Paesi dove si può finire in carcere per aver pregato silenziosamente vicino a certe cliniche; in Italia ciò non succede, ma c’è chi vorrebbe impedire al vescovo di Sanremo di far suonare una campana in memoria dei bambini non nati, secondo le sue convinzioni, che sono condivise da tanti. Le migliaia di cristiani ucciso ogni anno per la loro fede non vanno ignorate Giorgia Meloni ha riportato all’attenzione generale questo tema, abbiamo stanziato fondi per sostenere chi è perseguitato, c’è maggiore consapevolezza rispetto al passato, ma non dobbiamo mai abbassare l’attenzione”, afferma Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.