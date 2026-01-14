Cristiani: aumentano persecuzioni, non abbassare la guardia

“Se ne parla troppo poco, ma i numeri certificano una realtà che non può essere più ignorata. Oltre 380 milioni di cristiani nel mondo subiscono persecuzioni, discriminazioni e violenze a causa della loro fede. La World Watch List 2026 di Porte Aperte ci parla di 4.849 cristiani uccisi, 3.302 rapiti e di migliaia di chiese ed edifici attaccati. Di fronte a questa tragedia umanitaria, l’occidente sembra soffrire di una pericolosa afonia morale. Eppure quella per la libertà religiosa è una battaglia laicissima, perché senza libertà religiosa tutte le altre libertà diventano fragili.

I cristiani, in particolare nei teatri dove il cristianesimo è nato, sono da sempre ponte tra civiltà e presidio di convivenza tra popoli. Rinnovo il mio impegno personale e istituzionale al fianco di Porte Aperte/Open Doors, di Cristian Nani e di chi, con coraggio, rompe il muro del silenzio. Continueremo il lavoro avviato nella scorsa legislatura per sostenere i cristiani perseguitati nel mondo e per richiamare l’Occidente alle proprie radici culturali e morali”. Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.