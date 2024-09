Cultura: bene Ministero su vicenda Ales

“Fratelli d’Italia oggi ha interrogato il ministro della cultura Giuli per conoscere se intenda approfondire i contorni sulla vicenda dei mancati interessi sulla giacenza dei conti di Ales in Mps. Secondo alcune testate infatti, subito dopo l’insediamento del nuovo vertice, il nuovo presidente Tagliaferri, al centro di un vero e proprio cecchinaggio politico e mediatico per le sue amicizie, avrebbe dato invece fin da subito prova di grande abilità portando alla luce il mancato pagamento di interessi alla società pubblica, su una giacenza media di 50 milioni di euro nell’ultimo triennio. Ipotizziamo quindi che possa configurarsi un danno erariale. Questa faccenda solleva legittimi dubbi sulla gestione precedente della società e lascia spazio all’ipotesi che si tratti di una vicenda piuttosto intricata, che getta delle pesanti ombre sulla condotta del management di Ales.

Fratelli d’Italia ripone piena fiducia nelle verifiche che il Ministro della Cultura ha dichiarato di voler avviare, andando a controllare anche nel pregresso. Auspichiamo quindi che venga fatta piena chiarezza sulle dinamiche che potrebbero configurare, come minimo, una cattiva amministrazione all’interno della società in house, incaricata di svolgere un ruolo di supporto nelle attività del dicastero”.

Lo dichiarano Francesco Filini e Letizia Giorgianni, deputati di Fratelli d’Italia, commentando la risposta del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso del question time.