Cutro: assurde accuse a soccorritori, scafisti unici responsabili

“Le accuse rivolte ai militari della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza per i fatti di Cutro colpiscono chi ogni giorno onora lo Stato con disciplina e sacrificio. Parliamo di reparti che rappresentano l’eccellenza nelle operazioni di soccorso in mare, non di improvvisati o irresponsabili. Non possiamo accettare che chi indossa una divisa venga trasformato nel capro espiatorio di un dramma generato da trafficanti spietati, che usano esseri umani come merce. La verità non si piega alle campagne ideologiche: chi salva vite in mare non va criminalizzato, ma tutelato. Fratelli d’Italia sarà sempre dalla parte di chi serve la Nazione con onore”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“Noi non abbiamo dubbi sul fatto che il processo dimostrerà che gli unici responsabili di quella strage furono gli scafisti spregiudicati e senza scrupoli. Appare incredibile il fatto che mentre le ong sono quotidianamente sottoposte ad un processo di beatificazione, le nostre forze dell’ordine debbano subire processi mediatici, politici e giudiziari per aver compiuto il proprio dovere. Ricordo che la Guardia di Finanza è costantemente ingaggiata sulla difesa dei nostri confini, con importanti operazioni di contrasto alla criminalità, all’immigrazione clandestina ed al traffico di esseri umani.

Inoltre, nel 2024 solo la Guardia Costiera ha soccorso in mare 36.594 migranti. Sono numeri che dimostrano il coraggio e la competenza dei nostri uomini e donne in divisa e che sono sufficienti a smentire le insinuazioni assurde che vengono fatte nei loro confronti. Noi siamo, senza se e senza ma, al fianco delle forze dell’ordine che tutelano la nostra sicurezza anche mettendo a rischio la propria vita”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany.