Cybersicurezza: da oggi uno strumento adeguato per fronteggiare la pericolosità dei cyber attacchi

“Oggi più che mai, anche alla luce delicatissimi equilibri mondiali, bisogna essere pronti a salvaguardare la sicurezza dei cittadini e resistere ai pericolosi cyber attacchi con contromisure adeguate. E questo provvedimento è una risposta concreta, che consentirà all’Italia di avere finalmente uno strumento adeguato.”

Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi, vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato durante la discussione generale in Aula sul dl Cybersicurezza.

“L’approvazione unanime di questo provvedimento è particolarmente importante se si pensa che dai dati riferiti in audizione del sottosegretario Mantovano sono più di 100 gli episodi di attacchi al mese, con un impatto incisivo non solo dal punto di vista della sicurezza ma anche da quello economico per la nostra Nazione”. E prosegue: “Il provvedimento prevede, in sostanza, una serie di misure che intervengono ad incrementare pene e sanzioni oltre che migliorare la resilienza delle infrastrutture, promuovere l’adozione di tecnologie avanzate e rafforzare la cooperazione tra enti e servizi. Alle opposizioni che lamentano l’insufficienza delle risorse, vorrei specificare che l’obiettivo principale per vincere questa partita deve essere non solo quello di incrementarle ma di indirizzarle, con provvedimenti normativi ad hoc, in chiave preventiva. Oltre che diffondere, a qualsiasi livello, la cultura della cyber resilienza”, conclude Sallemi.

“Viviamo in tempi difficili e conseguentemente le istituzioni si trovano ad agire in un contesto difficile nella costruzione degli Stati digitali. Con questa norma si vuole superare la logica delle politiche di breve periodo per dare spazio ad una visione strategica di lungo periodo, che ha un senso a maggior ragione in tempi di guerra quali quelli che stiamo vivendo.”

Aggiunge in aula il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.